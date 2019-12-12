Дума Екатеринбурга одобрила изменения в структуре администрации города

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. Комиссия городской думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью одобрила изменения в структуре администрации муниципалитета, предложенные главой города Алексеем Орловым.
Проект изменений рассматривался на внеочередном заседании профильной комиссии сегодня, 31 марта.
Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской гордумы, проект предполагает изменение наименований некоторых должностей муниципальной службы, а также упразднение и преобразование ряда органов администрации города.
В частности, в администрации Екатеринбурга предлагается создать департамент социальной и молодежной политики за счет слияния комитета социальной политики и комитета по молодежной политике.
Вносимые изменения в структуру администрации муниципалитета не предполагают сокращение штата сотрудников, уточняет пресс-служба Екатеринбургской городской думы.
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