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Дума Екатеринбурга одобрила изменения в структуре администрации города

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. Комиссия городской думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью одобрила изменения в структуре администрации муниципалитета, предложенные главой города Алексеем Орловым.

Проект изменений рассматривался на внеочередном заседании профильной комиссии сегодня, 31 марта.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской гордумы, проект предполагает изменение наименований некоторых должностей муниципальной службы, а также упразднение и преобразование ряда органов администрации города.

В частности, в администрации Екатеринбурга предлагается создать департамент социальной и молодежной политики за счет слияния комитета социальной политики и комитета по молодежной политике.

Вносимые изменения в структуру администрации муниципалитета не предполагают сокращение штата сотрудников, уточняет пресс-служба Екатеринбургской городской думы.

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