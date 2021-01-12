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В Роспотребнадзоре не исключают нового подъема заболеваемости COVID-19 осенью 2021 года

УрБК, Москва, 31.03.2021. В Роспотребнадзоре считают, что новый подъем заболеваемости COVID-19 возможен осенью, если население не будет себя защищать. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

По его словам, в настоящий момент нет оснований говорить о том, что в России возможен весенний подъем заболеваемости COVID-19.

«Минимума весной мы точно не достигнем, потому что и 8 тыс., и 9 тыс. — это серьезные цифры ежедневно. Я понимаю, что это не декабрь, когда было почти 30 тыс. Но цифры достаточно высоки», — считает А. Горелов.

Тем не менее в России сохраняется необходимость соблюдения противоэпидемических мер. Если население не будет себя защищать от COVID-19, процесс будет продолжаться и тогда могут быть подъемы, в том числе сезонный осенний, уточнил А. Горелов.

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