В УрФО объем переводов по банковским картам в прошлом году вырос на 26%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Уральском федеральном округе (УрФО) объем переводов по банковским картам в 2020 году вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом и достиг 3,7 трлн руб., сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Количество переводов за год увеличилось на 33%, до 730 млн. При этом средняя сумма перевода снизилась и составила около 5 тыс. руб.



Среди регионов УрФО по объему карточных переводов лидирует Тюменская область вместе с автономными округами (1,7 трлн руб.), на втором месте — Свердловская область (1,2 трлн руб.), на третьем — Челябинская область (700 млрд руб.).



В структуре операций по банковским картам доля переводов по-прежнему занимает первое место. В 2020 году в УрФО она увеличилась до 42%. Доли оплаты товаров, услуг и снятия наличных составили 31% и 27% соответственно.



Росту денежных переводов с карты на карту способствует развитие удобных сервисов, в частности онлайн-банкинга, а также Системы быстрых платежей (СБП).



«За прошедший год в УрФО количество операций в СБП выросло в 48 раз, а объем — в 86 раз. На это повлияли как включение в состав участников практически всех банков с универсальной лицензией, так и преимущества СБП: перевести средства можно за несколько секунд по номеру телефона, и для этого необязательно иметь карту. Свою роль сыграли и меры Банка России, принятые для поддержки граждан во время пандемии: суммы до 100 тыс. руб. в месяц через СБП можно переводить бесплатно. В целом по России на 1 марта 2021 года в системе было совершено свыше 178 млн операций на более чем 1,2 трлн руб.», — отметила заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Татьяна Ильина.