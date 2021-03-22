Квартиры в новостройках Екатеринбурга в I квартале подорожали на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга достигла 93 тыс. 748 руб., говорится в исследовании портала «Мир квартир». По итогам I квартала 2021 года квартиры на первичном рынке жилья уральской столицы подорожали на 4,2%. «Рост цен остановится, видимо, с ограничением, а во многих регионах — и прекращением программы ипотеки с господдержкой», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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