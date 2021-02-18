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Вчера, 13:48

Рынок подержанных автомобилей в УрФО за год сократился на 25%

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Рынок подержанных автомобилей в Уральском федеральном округе с февраля 2020 года по февраль 2021 года сократился на 25%. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал аналитик «Авито Авто» Алексей Ткачук.

Для сравнения: в Сибирском федеральном округе за тот же период рынок сократился на 1%.

«Мы наблюдали (в УрФО — прим. ред.) стремительный рост контента с начала прошлого года до мая, когда у дилеров были заполнены склады. А затем случился сильный спрос на рынке, и количество автомобилей начало снижаться. Их неоткуда было взять», — сказал А. Ткачук.

За тот же период спрос в УрФО на подержанные автомобили вырос на 88%, что на 7% больше, чем в СФО. Алексей Ткачук добавил, что по числу предложений рынок достиг плато и серьезного роста уже не предвидится. Причина тому — падение спроса на новые автомобили.

«Рынок новых автомобилей так и не восстановился. Мы видим, что производители снижают производство, потому что снижается покупательская способность граждан. Восстановление новых авто будет небольшое. Не стоит ждать возвращения к докризисному уровню», — отметил аналитик.

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