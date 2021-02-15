Алексей Аксененко о стратегии инвестиций в дивидендные акции

Одним из лучших инвестиционных решений на российском рынке ценных бумаг всегда считалось вложение в дивидендные акции. Этот способ позволяет получать гарантированные проценты от прибыли компаний, которые делятся ею с инвесторами. Такой подход используют как для долгосрочного инвестиционного портфеля, так и для участия в «разовых» операциях.
В отличие от западных компаний, которые годами и даже десятилетиями выплачивают стабильные дивиденды, российские компании пока не отличаются такой прогнозируемостью на несколько лет вперед. И каждый год список дивидендных фаворитов может меняться в зависимости от того, для каких секторов экономики год прошел более успешно. Если в один период себя лучше «чувствовали» нефтедобывающие компании, то в другой — это могут быть металлурги или компании потребительского сектора.
При этом выбор в пользу российских акций вполне очевиден ввиду размера выплачиваемых дивидендов. По ряду компаний это могут быть двухзначные цифры. В сегменте развивающихся рынков наш занимает лидирующие позиции по размеру дивидендов.
Как правило, основная часть выплат приходится на конец весны и начало лета. Поэтому сейчас самое время начинать присматриваться к выбору компаний, которые можно включить в свой инвестиционный портфель. Исторически март является удачным моментом, так как акции еще не успевают подрасти, и на рынке остаются достаточно комфортные точки входа. Поэтому к моменту выплаты так называемая дивидендная отсечка может произойти выше цены покупки, и помимо дохода от дивидендов инвестор получает еще и доход от роста самой акции. Если же покупать акции накануне закрытия реестра, то впоследствии придется какое-то время подождать, пока цена восстановится. Стоит отметить, что такое восстановление может растянуться по времени и занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Поэтому так важно приобретать акции до того, как они поднимутся в цене. Также не будем забывать, что на растущем рынке сильные дивидендные акции растут быстрее, а на снижающемся — падают медленнее.
Конечно же, есть некоторые риски, связанные с тем, что размер дивидендов по некоторым компаниям пока является предполагаемым. Окончательные цифры утверждаются после совета директоров и общего собрания акционеров. Бывают случаи, что компания может пересмотреть дивиденды в меньшую сторону или полностью от них отказаться. В этом случае на помощь приходит правильно сбалансированный портфель из нескольких бумаг разных секторов. Вероятность неблагополучного исхода сразу по всем позициям крайне мала.
Как и любой другой вид дохода в нашей стране, дивиденды облагаются налогом в размере 13%. Существует способ уменьшить налогооблагаемую базу через возврат налогов через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Самостоятельно подавать декларацию не нужно, потому что любой брокер является налоговым агентом и все вычеты осуществляет самостоятельно.
В любом случае этот способ инвестирования является оправданным и эффективным. Можно выделить четыре основных плюса. Первый — пассивный доход. Приобретая дивидендные акции, инвестор обеспечивает себя денежными выплатами. Второй — рост дивидендов. Как правило, бизнесы и прибыль компаний растут из года в год, что позволяет им планомерно увеличивать дивиденды. Третий плюс — реинвестирование. Полученные средства можно использовать для докупки этих же (или других) ценных бумаг, тем самым увеличивая стоимость своего портфеля. Четвертый — прогнозируемость. Опираясь на историю выплат дивидендов и изучая отчетность компаний, можно с определенной степенью точности рассчитать величину предстоящих выплат и принять для себя решение о приобретении акций.
Алексей Аксененко, персональный брокер «БКС Мир инвестиций»
Фото предоставлено пресс-службой «БКС Мир инвестиций»
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