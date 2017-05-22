Работники новоуральского НПО «Центротех» удостоены государственных наград за вклад в развитие атомной промышленности

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Указом Президента РФ Владимира Путина трое работников ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск, Свердловская область) удостоены государственных наград за вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу.



Как сообщает пресс-служба компании, медалью «За заслуги в освоении атомной энергии» награжден Игорь Сухогузов, токарь ООО «НПО «Центротех». Его стаж работы на предприятии 30 лет. За это время Игорь Сухогузов в совершенстве освоил работу на всех универсальных токарных станках. Именно ему доверяют токарные работы, которые требуют высокой точности. При обработке сложных изделий Игорь Сухогузов лично разрабатывает и изготавливает оснастку, что позволяет с минимальными затратами и в минимальные сроки изготовить детали.



Почетное звание «Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации» присвоено Андрею Морозову, слесарю механосборочных работ исследовательского отдела. Он почти 30 лет трудится по профессии, освоив за это время работу на нескольких участках предприятия. Благодаря своему профессионализму Андрей Морозов вносит большой вклад в совершенствование конструкции выпускаемой продукции.



Звание «Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации» также присвоено Валерию Темяжникову — постоянному участнику перспективных высокотехнологичных разработок, которые не имеют аналогов, но оказывают существенное влияние на повышение эффективности производства. Он прошел путь от слесаря-ремонтника, слесаря-механосборочных работ, инженера-технолога до инженера-исследователя НПО «Центротех».