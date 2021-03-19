Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге приблизилась к 82 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 22 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 81 тыс. 939 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
«В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем рост средней цены на полпроцента, за месяц — на процент, с начала года цена подросла на 3,6%. Таким образом, снова фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года)», — говорится в исследовании.
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. По состоянию на 22 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...19.03.2021 Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 3,1%
По состоянию на 15 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 81 тыс. ...19.03.2021 Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 3,1%
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. По состоянию на 15 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...13.01.2021 Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге превысила 79 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 11 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 79 тыс. 303 руб. ...13.01.2021 Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге превысила 79 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. По состоянию на 11 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...