Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге приблизилась к 82 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 22 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 81 тыс. 939 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем рост средней цены на полпроцента, за месяц — на процент, с начала года цена подросла на 3,6%. Таким образом, снова фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года)», — говорится в исследовании.