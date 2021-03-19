Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге приблизилась к 82 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. По состоянию на 22 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 81 тыс. 939 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем рост средней цены на полпроцента, за месяц — на процент, с начала года цена подросла на 3,6%. Таким образом, снова фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года)», — говорится в исследовании.