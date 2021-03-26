На Среднем Урале выявлено 143 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 29 марта 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 82 тыс. 251 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 9 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 715. За сутки из больниц выписаны 156 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 75 тыс. 563 человека.



В России за минувшие сутки был выявлено 8 тыс. 711 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 528 тыс. 543 человека. За сутки зарегистрировано 293 летальных случая (всего 98 тыс. 033), выздоровели 7 тыс. 280 человек (всего 4 млн 146 тыс. 408).