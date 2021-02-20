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Вчера, 12:02

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-феврале сократился на 13%

Оборот розничной торговли Свердловской области в феврале 2021 года составил 85 млрд 937 млн руб., что на 12,1% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.

«В феврале 2021 года в среднем на душу населения продано потребительских товаров на сумму 19 тыс. 979 руб. (в феврале 2020 года — 21 тыс. 262 руб.).», — говорится в сообщении.

В январе-феврале 2021 года оборот розничной торговли Среднего Урала сократился на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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