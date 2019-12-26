Станция переливания крови Свердловской области и компания «Альфа Фарм» заплатили 5,5 млн рублей за сговор при закупках иммуноглобулина

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. ГБУЗ СО «Областная станции переливания крови» и ООО «Альфа Фарм» уплатили штрафы на сумму 5,5 млн руб. за сговор на рынке иммуноглобулина. Об этом сообщает пресс-служба свердловского УФАС.



Как рассказали в ведомстве, Верховный Суд РФ признал законным решение свердловского УФАС о привлечении к административной ответственности ГБУЗ СО «ОСПК» и коммерческой организации «Альфа Фарм» за предоставление преимуществ при закупках иммуноглобулина против клещевого энцефалита в РФ



Как сообщал УрБК, в 2015-2018 гг. в рамках заключенных договоров станция переливания крови предоставляла компании «Альфа Фарм» скидку в размере 30% на производимый ГБУЗ СО «ОСПК» иммуноглобулин. Такая закупочная цена позволяла компании «Альфа Фарм» выигрывать торги в 88% случаев.



ГБУЗ СО «ОСПК» занимает в России более 50% рынка иммуноглобулина против клещевого энцефалита, при этом «Альфа Фарм» выкупало почти весь объем продукции. Также имели место факты отказов поставки со стороны Станции препарата иным покупателям с указанием на его отсутствие.



За счет возникшего антиконкурентного соглашения экономия общества за период 2015-2018 годов составила 171 млн 935 тыс. 418,53 руб.



В 2019 году свердловское УФАС России выдало предписание ООО «Альфа Фарм» о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства, в размере 171 млн 935 тыс. 418,53 руб. и вынесло постановления о привлечении к административной ответственности обоих участников антиконкурентного соглашения.



«Оспаривая решение и предписание ведомства, участники сговора дошли до Верховного Суда РФ. Все судебные инстанции признали выводы Свердловского УФАС России обоснованными, а решение — законным», — сообщает пресс-служба ведомства.



Размер штрафов, с учетом судебного обжалования, составил 2 млн 426 тыс. 468,5 руб. для «Областной станции переливания крови» и 3 млн 097 тыс. 982,67 руб. — для ООО «Альфа Фарм».



Штраф ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» уплачен еще в 2020 году, а платежным поручением от 19.03.2021 уплачен штраф ООО «Альфа Фарм», уточняет пресс-служба свердловского УФАС.