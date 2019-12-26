Станция переливания крови Свердловской области и компания «Альфа Фарм» заплатили 5,5 млн рублей за сговор при закупках иммуноглобулина

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. ГБУЗ СО «Областная станции переливания крови» и ООО «Альфа Фарм» уплатили штрафы на сумму 5,5 млн руб. за сговор на рынке иммуноглобулина. Об этом сообщает пресс-служба свердловского УФАС.
Как рассказали в ведомстве, Верховный Суд РФ признал законным решение свердловского УФАС о привлечении к административной ответственности ГБУЗ СО «ОСПК» и коммерческой организации «Альфа Фарм» за предоставление преимуществ при закупках иммуноглобулина против клещевого энцефалита в РФ
Как сообщал УрБК, в 2015-2018 гг. в рамках заключенных договоров станция переливания крови предоставляла компании «Альфа Фарм» скидку в размере 30% на производимый ГБУЗ СО «ОСПК» иммуноглобулин. Такая закупочная цена позволяла компании «Альфа Фарм» выигрывать торги в 88% случаев.
ГБУЗ СО «ОСПК» занимает в России более 50% рынка иммуноглобулина против клещевого энцефалита, при этом «Альфа Фарм» выкупало почти весь объем продукции. Также имели место факты отказов поставки со стороны Станции препарата иным покупателям с указанием на его отсутствие.
За счет возникшего антиконкурентного соглашения экономия общества за период 2015-2018 годов составила 171 млн 935 тыс. 418,53 руб.
В 2019 году свердловское УФАС России выдало предписание ООО «Альфа Фарм» о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства, в размере 171 млн 935 тыс. 418,53 руб. и вынесло постановления о привлечении к административной ответственности обоих участников антиконкурентного соглашения.
«Оспаривая решение и предписание ведомства, участники сговора дошли до Верховного Суда РФ. Все судебные инстанции признали выводы Свердловского УФАС России обоснованными, а решение — законным», — сообщает пресс-служба ведомства.
Размер штрафов, с учетом судебного обжалования, составил 2 млн 426 тыс. 468,5 руб. для «Областной станции переливания крови» и 3 млн 097 тыс. 982,67 руб. — для ООО «Альфа Фарм».
Штраф ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» уплачен еще в 2020 году, а платежным поручением от 19.03.2021 уплачен штраф ООО «Альфа Фарм», уточняет пресс-служба свердловского УФАС.
Свердловское УФАС России выявило сговор на рынке иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Выводы ведомства ...26.12.2019 Свердловское УФАС уличило «Областную станцию переливания крови» и компанию «Альфа Фарм» в сговоре на рынке иммуноглобулина
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Свердловское УФАС России выявило сговор на рынке иммуноглобулина против клещевого ...25.04.2019 Картели набирают обороты
Свердловское УФАС фиксирует рост числа выявленных антиконкурентных соглашений на рынках региона ...25.04.2019 В I квартале Свердловское УФАС завершило рассмотрение трех дел о картелях
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2019. В I квартале 2019 года антимонопольная служба Среднего Урала завершила рассмотрение ...03.11.2017 В Екатеринбурге будут судить сотрудника «Областной станции переливания крови» за хищение бюджетных средств
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. В Екатеринбурге будут судить бывшего начальника ремонтно-эксплуатационного участка ГБУЗ ...