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Инфляционные ожидания населения РФ в марте ускорились до 10,1%

УрБК, Москва, 26.03.2021. Инфляционные ожидания населения РФ (прогноз цен на ближайшие 12 месяцев) в марте 2021 года составили 10,1%, говорится в материалах Банка России.

Отметим, что в феврале 2021 года инфляционные ожидания населения составляли 9,9%, в январе 2021 года — 10,5%.

«Также в марте 2021 года выросла наблюдаемая населением инфляция. Ее медианная оценка составила 12,7% (+0,4 п. п. к февралю), что близко к максимальному значению за последние четыре года», — говорится в исследовании «инФОМ», проведенном по заказу Банка России.

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