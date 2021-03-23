Нижнетагильский центр имени Тетюхина выразил готовность передать областным властям пакет акций

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле готов передать пакет акций властям Свердловской области.



С данным заявлением госпиталь выступил после того, как «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ) подала иск о взыскании 89 млн 175 тыс. руб. с УКЛРЦ.



«АО «Госпиталь ВИТ» (учредитель УКЛРЦ) не является инициатором и сторонником погашения займа в денежной форме и считает, что такое решение КРСУ наносит вред успешно функционирующему проекту. В подтверждение своих намерений Госпиталь ВИТ неоднократно на различных этапах и уровнях переговоров подтверждал свою полную готовность к передаче пакета акций Госпиталя ВИТ в размере, соответствующем и пропорциональным фактическим вложениям КРСУ в проект», — говорится в заявлении.



В середине февраля 2021 года нижнетагильский центр потребовал от свердловского минздрава 22 млн руб. за период, когда УКЛРЦ был перепрофилирован в госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам представителей медцентра, учреждение начало принимать больных с таким диагнозом с июня 2020 года. Руководство организации насчитало 120 сотрудников, которые должны были получить выплаты за работу в опасных условиях.