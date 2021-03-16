Свердловский губернатор подписал закон о комплексном развитии территорий

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Напомним, что 16 марта законопроект о КРТ утвердило региональное Заксобрание. За это решение проголосовали 37 депутатов, 4 — против.



Разработкой документа в Свердловской области занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ о комплексном развитии территорий, предусматривающий расселение ветхого и аварийного жилья в регионах.



Федеральный закон о КРТ определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — определение границ такой территории, утверждение адресных программ, на основании которых планируется снос, реконструкция объектов капитального строительства, установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, — отданы на откуп региональным властям. Принятый закон о КРТ во многом носит рамочный характер. Все детали будут прописаны в отдельных правовых актах, которые планируют подготовить к III кварталу 2021 года. Первые площадки КРТ обещают назвать к 1 апреля. Уже известно, что реновация Екатеринбурга начнется с микрорайонов Уралмаш, Эльмаш и Вторчермет.