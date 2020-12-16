Свердловский губернатор упразднил Уставный суд региона

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об упразднении регионального Уставного суда. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Среднего Урала.



«В абзаце четвертом части первой пункта 2 статьи 9 слова «Уставный Суд Свердловской области и мировые судьи Свердловской области» заменить словами «мировые судьи Свердловской области», — говорится в документе.



Данное изменение было сделано в соответствии с поправками, внесенными в Конституцию РФ в 2020 году.