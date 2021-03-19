В Свердловской области выявлено 152 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 22 марта 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 81 тыс. 270 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 638. За сутки из больниц выписаны 165 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 74 тыс. 499 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 284 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 466 тыс. 153 человека. За сутки зарегистрирован 361 летальный случай (всего 95 тыс. 391), выздоровели 7 тыс. 790 человек (всего 4 млн 077 тыс. 185).