Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

УрБК, Москва, 19.03.2021. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных», — говорится в сообщении.



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля 2021 года.



Напомним, что 27 июля 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых. Это была самая низкая стоимость заимствований в российской истории. В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, на первом заседании 2020 года — еще на 25 пунктов. Однако затем в цикл смягчения денежно-кредитной политики вмешался коронавирус: на фоне усилившейся неопределенности в связи с пандемией и обвала цен на нефть регулятор в марте 2020 года взял паузу. Уже в апреле ЦБ принял решение снизить ставку на 50 базисных пунктов. В июне Банк России впервые с середины 2015 года использовал шаг в 1 п. п. при смягчении монетарной политики. Последние три заседания ЦБ сохранял ставку на уровне 4,25% годовых.