ЕВРАЗ активно реализует экологические проекты в Нижнем Тагиле и Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев в интервью «Комсомольской правде» рассказал о ходе реализации экологических проектов на ЕВРАЗ НТМК (Нижний Тагил) и ЕВРАЗ ЗСМК (Новокузнецк).



«В России ключевые предприятия компании находятся в Новокузнецке и Нижнем Тагиле. Исполняя федеральный проект «Чистый воздух», компания уже выполнила 6 мероприятий из 10, в том числе в 2020 году на ЕВРАЗ НТМК мы запустили новую пылегазоочистную установку на капитально отремонтированной доменной печи № 6, а на ЕВРАЗ ЗСМК модернизировали электрофильтры на ТЭЦ и провели ряд дополнительных технологических мероприятий, позволивших получить дополнительный экологический эффект. Инвестировали 57% запланированного до 2024 года бюджета (около 6,4 млрд руб.), экологический эффект составил 35% от запланированного до 2024 года», — заявил М. Епифанцев.



Он также назвал ряд перспективных мер, которые могли бы более активно стимулировать производственников вкладываться в развитие технологий. Например, возврат на предприятия части уплаченных ими экологических платежей — эти средства также можно было бы вложить в модернизацию технологий.