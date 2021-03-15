Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 36 коп.

УрБК, Москва, 16.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 26,98 коп., до 72,96 руб., курс евро — на 36,56 коп., до 86,98 руб.