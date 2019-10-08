Экспорт товаров и услуг из России в январе 2021 года снизился на 14,9%

УрБК, Москва, 11.03.2021. В январе этого года экспорт из РФ снизился на 14,9% к прошлому году — до 26,6 млрд долл. США. Импорт вырос на 3%, до 16,8 млрд долл. США, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).



Положительное внешнеторговое сальдо России в январе 2021 года составило 9,7 млрд долл., что на 5,2 млрд долл. (на 34,9%) меньше показателя за январь 2020 года.



Основой российского экспорта в январе 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 55,7% (в январе 2020 года — 66,4%).



По сравнению с январем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 28,5%, а физический — на 16,2%.



В январе доля металлов и изделий из них в общем стоимостном объеме экспорта составила 10,9% (в январе 2020 года — 8,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,4% (в январе 2020 года — 7,2%), в страны СНГ — 14,0% (17,2%).



«В частности возросли физические объемы экспорта алюминия в 2,2 раза, проката плоского из железа и нелегированной стали — на 49,0%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 15,6%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта чугуна на 51,0%, меди и медных сплавов — на 40,7%, ферросплавов — на 3,6%», — сообщает пресс-служба ФТС.



Доли экспорта продукции химической промышленности составили 6,2% (в январе 2020 года — 4,8%), машин и оборудования — 4,6% (в январе 2020 года — 4,7%), экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий — 3,4%.



Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре составила 9,3% (в январе 2020 года — 6,2%).



Основными торговыми партнерами России в январе 2021 года среди стран дальнего зарубежья были Китай, товарооборот с которым составил 8,5 млрд долл. США (89,9% к январю 2020 года), Германия — 2,9 млрд долл. США (82,5%), Республика Корея — 2,2 млрд долл. США (147,7%).