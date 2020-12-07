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Вчера, 18:01

ФССП ограничила выезд из России свыше 600 тыс. должников

УрБК, Москва, 09.03.2021. В январе этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ограничила выезд из России более 600 тыс. должников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику ведомства.

«Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации в январе [составило] 605,6 тыс.», — говорится в отчетности ведомства за январь.

При этом, согласно данным ФССП, каждый десятый невыездной россиянин является неплательщиком алиментов.

Отмечается, что на начало января постановление об ограничении выезда из России действовало в отношении 3,8 млн человек. Сотрудникам ведомства удалось взыскать с них более 1,7 млрд руб.

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