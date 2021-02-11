Жительница Екатеринбурга перевела лжебанкирам 3,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Жительница Екатеринбурга перевела 3,5 млн руб. на счета предполагаемых мошенников, которые действовали от имени сотрудников банка.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в полицию 3 марта 2021 года обратилась 33-летняя женщина. Как следует из заявления, ее бабушке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Предполагаемый мошенник убедил пожилую женщину в том, что с ее счета пытаются снять все сбережения.



Мужчина добавил, что для сохранения средств их необходимо обналичить и перевести на «безопасные ячейки», которые ей продиктуют.



«Женщина согласилась и, следуя указаниям лжебанкира, сняла со счета все имеющиеся деньги и через банкомат в течение нескольких дней, в период с 25 февраля по 2 марта, суммами по 15 тысяч рублей перевела сбережения на неизвестные счета. После окончания всех операций звонки прекратились. С женщиной так никто не связался. В итоге общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 3,5 млн руб.», — говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал, что за последние 6 лет число IT-преступлений выросло более чем в 10 раз.