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В Екатеринбурге запустили голосование по выбору изображения для памятной монеты о трудовом подвиге города

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Администрация Екатеринбурга запустила голосование по выбору изображения на памятной монете о трудовом подвиге города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Банк России принял решение о выпуске в серии «Города трудовой доблести» памятной монеты номиналом 10 рублей, посвященной Екатеринбургу», — говорится в сообщении.

Горожанам предлагается выбрать один из трех архитектурных объектов: мемориал детям войны и труженикам тыла, памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, монумент «Седой Урал».

Напомним, что 2 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении этого почетного звания РФ 20 городам страны, в том числе Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Сбор подписей в поддержку уральской столицы проходил в течение нескольких месяцев. Всего было собрано 546 тыс. 194 подписи жителей города.

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