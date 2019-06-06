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На ММК запустили модульный центр обработки данных

УрБК, Магнитогорск, 04.03.2021. В ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) запущен модульный центр обработки данных (ЦОД). Новый дата-центр станет прочной основой для реализации инициатив по цифровой трансформации предприятия и повысит надежность функционирования его систем управления. Проект реализован совместно с ИТ-компанией «КРОК».

Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, модульный дата-центр ММК — специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования площадью в 200 кв. м., рассчитанное на 36 стоек с суммарной ИТ-нагрузкой в 208 кВт. Этого достаточно для размещения не менее 400 единиц современного высокопроизводительного оборудования хранения и обработки данных. Система волоконно-оптических кабелей обеспечит скорость передачи данных до 100 гигабит в секунду, что даст возможность организовать каналы доступа к ресурсам ЦОД с максимальной пропускной способностью. Центр позволит закрыть потребности ПАО «ММК» в собственных вычислительных мощностях на ближайшие годы.

Основной предпосылкой строительства нового центра стал непрерывный рост объемов обрабатываемой информации. Этот рост напрямую связан с динамикой развития ММК, увеличением количества и сложности проектов в области автоматизации и цифровизации, а также возросшими требованиями по обеспечению отказоустойчивости и доступности информационных ресурсов.

«Для нас было важно создать ЦОД, который полностью соответствует лидирующим позициям ММК среди предприятий черной металлургии России. С его помощью мы планируем повысить надежность функционирования информационных систем управления предприятием, консолидировать вычислительные мощности и создать инфраструктурную основу для реализации стратегии цифровизации ПАО «ММК», — отметил главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК», директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов.

«Строительство модульного дата-центра реализовано в рамках комплексного сотрудничества ММК с компанией «КРОК». Сооружение отвечает актуальной задаче сохранения непрерывности бизнеса и, что немаловажно, способно стать одним из элементов полномасштабной реализации программы цифрового развития предприятия», — отметил заместитель генерального директора, директор по работе с предприятиями горно-металлургического комплекса ИТ-компании «КРОК» Олег Терехов.

Специалисты «КРОК» провели проектно-изыскательские работы, подготовили площадку для строительства и обеспечили ее необходимыми коммуникациями. Особенность проекта состоит в том, что сборка модулей, включая установку ключевого оборудования, была почти полностью осуществлена в Самаре на площадке производителя. Затем модули были доставлены в Магнитогорск. Такой подход позволил существенно сократить сроки и объем работ на площадке ММК.

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