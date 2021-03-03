В Екатеринбурге препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с улиц Мичурина и Чекистов

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Службы благоустройства Екатеринбурга планируют сегодня масштабный вывоз снежных масс с улиц Мичурина и Чекистов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Помимо этого, завтра, 5 марта, запланирован вывоз снега с улицы Цвиллинга.
В связи с этим городские коммунальные службы просят водителей не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки снега с магистралей города.
Отмечается, что в ходе уборочных работ будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия. Транспортные средства, припаркованные на обочинах и препятствующие уборке улиц, будут эвакуированы.
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