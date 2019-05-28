Свердловское УФАС выдало компании «Рифей» предупреждение за навязывание услуг в сфере по обращению с ТКО

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Управление ФАС по Свердловской области выдало регоператору по обращению с ТКО — ООО «Компания «Рифей» — предупреждение в связи с признаками нарушения антимонопольного законодательства.
Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, компания навязывала индивидуальному предпринимателю, который впоследствии подал жалобу, невыгодные условия договора на оказание услуг по обращению с ТКО. Сам проект договора не соответствовал образцу, который утвержден правительством РФ.
Кроме того, проект ООО «Компания «Рифей» был дополнен положениями, которые с предпринимателем не согласовывались.
«В проекте договора содержалась лишь часть объектов накопления ТКО, указанных в заявке индивидуального предпринимателя, в связи с чем действия (бездействие) ООО «Компания «Рифей» могут характеризоваться как отказ (уклонение) от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО», — говорится в сообщении.
Вдобавок к этому регоператор выставил предпринимателю счета за услуги, которые фактически не оказывались.
В свою очередь, свердловское УФАС предоставило ООО «Компания «Рифей» 10 дней на устранение нарушений.
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