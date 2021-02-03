Челябинское УФАС возбудит дело в отношении ПАО «Банк ВТБ» за sms-рассылку

УрБК, Челябинск, 04.03.2021. Управление ФАС по Свердловской области намерено возбудить административное дело в отношении ПАО «Банк ВТБ» за нарушения правил sms-рассылки.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, с жалобой на рассылку в ФАС обратился заемщик банка. С его слов, ему пришло на телефон сообщение с рекламой кредитных продуктов ПАО «Банк ВТБ».



«Банк на запрос антимонопольного органа сообщил, что заявитель обратился в его офис для подачи заявки на ипотечный кредит. В данной заявке было подписано согласие на обработку персональных данных, а также получение информации о продуктах и услугах банка. Однако в связи с дальнейшим отказом гражданина от получения ипотечного кредита документы были уничтожены. В результате заявление-анкета в архиве не сохранилась и не может быть представлена», — говорится в сообщении.



Банку выдано предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. В действиях финансово-кредитной организации ФАС усмотрела признаки нарушения закона «О рекламе». Кроме того, антимонопольное ведомство рассматривает сейчас аналогичное дело в отношении АО «ГазпромБанк».