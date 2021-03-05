Лидия Исаева: ФНС сделала все, чтобы изменение системы налогообложения прошло для граждан незаметно

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.



— Лидия Зиновьевна, сейчас продолжается декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц. Расскажите, какие особенности сдачи деклараций ждут нас в этом году?



— В этом году существенных изменений в ходе кампании нет. Напомню, что год назад, в период пандемии, сроки кампании были продлены: срок представления деклараций 3 НДФЛ для физических лиц — до 30 июля, а для индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших отраслях, — на еще более поздние даты. В этом году мы вернулись к обычным датам: сдача декларации — до 30 апреля, уплата налога — до 15 июля.



Единственное крупное нововведение — в действие вступила новая форма 3 НДФЛ, и это надо учитывать. На мой взгляд, она стала удобнее для налогоплательщика. В нее сразу включено заявление на возврат излишне уплаченного налога — теперь его не нужно заполнять отдельно. Также в декларации выделились социальные вычеты по расходам на приобретение медикаментов — раньше они были объединены с вычетами на лечение.



Определенные изменения коснулись и уплаты налога при продаже недвижимости. Стоимость проданного имущества, подлежащего налогообложению, не может быть ниже 70% от кадастровой стоимости.



Изменения коснулись и формы расчета авансовых платежей. Форма 4 НДФЛ с 2020 года отменена. Напомню, что авансовые платежи касаются только индивидуальных предпринимателей — физическим лицам ее заполнять не нужно. Теперь расчет авансовых платежей по налогу на доходы производится непосредственно в составе декларации формы 3-НДФЛ, исходя из фактически полученных сумм доходов/расходов, с применением налоговой ставки 13%. Уплата производится 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.



— Изменился ли перечень лиц, которые должны сдавать декларации 3 НДФЛ?



— Изменений не произошло. По-прежнему существует две категории граждан, которые обязаны декларировать доходы. С одной стороны, это индивидуальные предприниматели и частнопрактикующие лица: нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, поверенные и прочие.



С другой стороны — физические лица, которые обязаны декларировать доходы при продаже имущества, которое находилось в собственности менее предельного срока владения; при получении доходов в виде подаренного имущества от неблизких родственников — это касается недвижимого имущества и транспортных средств; если доход был получен из-за границы, то есть от источника, который находится за пределами Российской Федерации. Также нужно декларировать получение дохода от азартных игр — лотереи, тотализаторов, если выигрыш составил от 4 до 15 тысяч. С прошлого года законодатель установил, что налог с выигрыша свыше 15 тысяч исчисляется и удерживается организатором игры. Есть еще ряд таких доходов — они перечислены в статье 228 Налогового кодекса.



Еще одна категория физических лиц — это те, которые могут представить декларацию 3 НДФЛ с целью использования своего права на получение налоговых вычетов. Это социальные, имущественные, инвестиционные вычеты, даже иногда бывает, что у работодателя не получили стандартные вычеты — их тоже можно заявить в декларации и получить стандартные вычеты через 3 НДФЛ.



— В 2020 году были приняты серьезные изменения в Налоговый кодекс, в частности введена ступенчатая система исчисления НДФЛ. Сумма доходов более 5 миллионов рублей будет облагаться по более высокой ставке. Как гражданам правильно исчислить эти доходы и налоговые ставки, особенно если у них есть несколько источников дохода?



— Налоговая служба сделала все возможное, чтобы это усложнение системы налогообложения прошло для граждан как можно более незаметно. По большому счету, налогоплательщику самому ничего высчитывать не нужно.



Налоговый агент, которым является, например, работодатель, самостоятельно определяет сумму дохода налогоплательщика, и, когда она превышает 5 миллионов рублей, сам исчисляет и удерживает с него налог по более высокой ставке.



— А если у гражданина есть несколько источников дохода. И по каждому из них отдельно сумма не превышает 5 миллионов, а в сумме окажется больше?



— И в этом случае гражданину не нужно беспокоиться и самому что-то высчитывать. Каждый налоговый агент сдает данные о полученных налогоплательщиком налогах к нам, в ФНС. Здесь по итогам года мы сами суммируем все данные, полученные от налоговых агентов, добавим к ним те, которые налогоплательщик укажет в ходе декларационной кампании. В итоге мы сами исчислим общую сумму дохода, определим, превышает ли она 5 миллионов рублей. Если превышение есть, то мы вычислим сумму доплаты по налогу на доходы физических лиц и отправим налогоплательщику соответствующее уведомление. Скорее всего, это произойдет в мае-июне 2022 года. Оплатить его нужно будет вместе с налогом на имущество — не позднее декабря 2022 года.



— Все ли доходы учитываются при определении этих 5 миллионов?



— Нет, есть целый ряд исключений. В основную налоговую базу входят: заработная плата, доход от предпринимательской деятельности, от операций с ценными бумагами, в виде суммы прибыли от контролируемых иностранных компаний и доход, полученный из-за рубежа.



В сумму доходов, облагаемых по повышенной ставке, не включаются доходы от продажи имущества, кроме ценных бумаг, доход в виде подаренного имущества — также кроме ценных бумаг — и от выплат по страхованию и пенсионному обеспечению. Такие доходы не включаются в совокупную сумму для определения части, превышающей 5 млн руб., и применения ставки 15%.



— Входят ли в эти 5 миллионов доходы от вкладов в банках и начисления процентов на остатки по банковским счетам? Ведь с этого года эти суммы также подвергаются налогообложению?



— Нет, доходы от процентов по вкладам и остаткам на счетах в общую налогооблагаемую массу не включаются и не участвуют в определении, получил ли налогоплательщик 5 миллионов дохода в год или больше.



Здесь работает ровно та же система: все банки передают в ФНС данные о полученных налогоплательщиком доходах от процентов по депозитам. Налоговый орган, получив информацию от банков, суммирует все поступления и вычитает необлагаемый процентный доход. Эта сумма рассчитывается по формуле 1 миллион рублей, умноженный на ключевую ставку Банка России. Она на начало 2021 года составляет 4,25%. То есть сейчас необлагаемый доход составляет 42 тыс. 500 руб. Все, что получено в качестве процентов сверх этой суммы, будет обложено НДФЛ по ставке 13%. Эту сумму налогоплательщик увидит в налоговом уведомлении.



Кроме того, важно знать, что не облагается налогом процентный доход, полученный по вкладам, у которых процентная ставка менее 1%, а также от средств, размещенных на эскроу-счетах, применяемых в долевом строительстве. Также при исчислении налога учитывается только доход, полученный в текущем календарном году. Если проценты выплачиваются один раз по окончании действия депозита, то они учитываются только один раз — на дату выплаты.



— Если гражданин получает доход из-за границы в валюте, как он должен указывать его в справке 3 НДФЛ?



— Указывать доход в рублях, пересчитывая по курсу ЦБ РФ на дату получения. Это налогоплательщику придется сделать самостоятельно. Тем более что это не так сложно — главное получить выписку с датами получения средств и обратиться к динамике курса на сайте ЦБ.



— С прошлого года жители нашего региона получили возможность зарегистрироваться как самозанятые и платить налог на профессиональный доход. Учитываются ли полученные таким образом средства в тех самых 5 миллионах общего дохода?



— Нет, не учитываются. Дело в том, что налог на профессиональный доход уплачивает сам самозанятый, исходя из суммы полученного дохода, с применением ставки 4% и 6% — в зависимости от того, кому услуга оказана. Он исчисляет сумму, которая поступает в бюджет, то есть он является плательщиком.



Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Свердловской области