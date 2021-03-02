Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе вырос на 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Свердловской области средний размер выданных в январе 2021 года автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 806 тыс. 792 руб., что на 10,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года (730 тыс. 326 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 17-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 по размеру выданных в январе этого года автокредитов вошли Москва (1 368,3 тыс. руб.), Московская область (1 127,7 тыс. руб.), Санкт-Петербург (1 073,8 тыс. руб.), Краснодарский край (984,2 тыс. руб.) и Тверская область (981,8 тыс. руб.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, наиболее сильно средний размер выданных кредитов на покупку автомобилей вырос за указанный период в Кемеровской (плюс 89,2%) и Тверской (плюс 24,2%) областях, Республике Татарстан (плюс 19,4%), а также Оренбургской (плюс 18,8%) и Самарская (плюс 17,2%) областях. В то же время снизился этот показатель в Иркутской области (минус 4,5%) и Красноярском крае (минус 2,6%).



В целом по стране в январе 2021 года средний размер выданных автокредитов составил 907,8 тыс. руб., что на 13,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года (800,2 тыс. руб.).