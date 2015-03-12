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Вчера, 11:03

В Екатеринбурге в 2021 году будут готовы к открытию четыре новых офисных центра

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В предстоящие три года в Екатеринбурге планируется возведение еще пяти офисных центров, четыре из которых будут готовы к открытию уже в этом году. Такую информацию 2 марта озвучил председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации муниципалитета Максим Афанасьев.

Выступая перед депутатами Екатеринбургской городской думы, М. Афанасьев отметил, что на сегодняшний день в уральской столице функционирует 102 офисных центра общей площадью 1 млн 414 тыс. кв. м.

«В предстоящие три года планируется возведение еще пяти подобных сооружений, четыре из которых будут готовы к открытию уже в этом году. Также в 2021 году власти планируют провести ряд крупных мероприятий для демонстрации инвестиционного потенциала уральской столицы и региона», — сообщил М. Афанасьев.

Он также уточнил, что на данный момент в городе проводится работа по актуализации стратегического проекта «Екатеринбург — центр деловых услуг». Цель этого документа — комплексное развитие рынка деловых услуг и формирование положительного образа столицы Урала как конкурентоспособного центра деловых коммуникаций.

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