Власти США включили в санкционный список НИИ Минобороны России в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. Власти США включили в санкционный список екатеринбургское подразделение 48-го НИИ Минобороны России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепартамента США.



Подразделение 48-го НИИ Минобороны России, по информации с сайта оборонного ведомства, расположено на территории 19-го военного городка.



В обновленный санкционный список включены организации, которые по версии американских властей могут быть причастны к разработке химоружия.