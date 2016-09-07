УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:23

Власти США включили в санкционный список НИИ Минобороны России в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. Власти США включили в санкционный список екатеринбургское подразделение 48-го НИИ Минобороны России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Подразделение 48-го НИИ Минобороны России, по информации с сайта оборонного ведомства, расположено на территории 19-го военного городка.

В обновленный санкционный список включены организации, которые по версии американских властей могут быть причастны к разработке химоружия.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.09.2016 Минторг США расширил санкционный список в отношении России

Бюро промышленности и безопасности Минторга США решило включить в свои санкционные списки 81 компанию и организацию под ...

18.09.2015 Топ-менеджер «Уральского завода гражданской авиации» попал в санкционный список Украины

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2015. Коммерческий директор АО «Уральский завод гражданской авиации» Валерий Трушкин попал в ...

18.02.2015 Канада ввела санкции против компании «Роснефть» и гендиректора «Ростеха»

УрБК, Москва, 18.02.2015. Государственная нефтяная компания «Роснефть» включена в санкционный список Канады. Об этом ...

09.12.2014 Япония дополнила санкционный список фамилиями, имеющими отношение к ДНР и ЛНР

Власти Японии в санкционный список 26 лиц и 14 организаций, которые, как считает Токио, имеют отношение к ...

12.09.2014 Лидер ЛДПР со своими сыном попали в санкционный список ЕС

Евросоюз включил лидера ЛДПР Владимира Жириновского и его сына — депутата Госдумы Игоря Лебедева в расширенный ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку04.02.2021Рынок кредитных карт выйдет из пике05.02.2021Екатерина Шихова и Мария Швецова: ESTORY — фудмаркет без компромиссов04.02.2021«Инвестиция в будущее»05.02.2021Новые километры Академического
Архив новостей
Март 2021 (100)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18