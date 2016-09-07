Власти США включили в санкционный список НИИ Минобороны России в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. Власти США включили в санкционный список екатеринбургское подразделение 48-го НИИ Минобороны России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепартамента США.
Подразделение 48-го НИИ Минобороны России, по информации с сайта оборонного ведомства, расположено на территории 19-го военного городка.
В обновленный санкционный список включены организации, которые по версии американских властей могут быть причастны к разработке химоружия.
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