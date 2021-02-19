В Екатеринбурге для устранения наледи за сутки использовано 40 тонн мелкого щебня

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Службы благоустройства Екатеринбурга использовали 40 т щебня для борьбы с наледью, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Одновременно с этим продолжается вывоз снега из города. Так, 1 марта 2021 года с улиц было убрано более 3 тыс. т снега (использовано 28 т реагента и 8 т щебня), в ночь на 2 марта вывезено более 7 тыс. т снежной массы. Для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано 64 т противогололедных материалов и 40 т мелкофракционного щебня.
Напомним, что за состояние дворовых территорий, внутриквартальных проездов и очистку их от снега и наледи ответственность несут управляющие компании или ТСЖ. Контакты управляющей организации указываются в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги и на стендах с информацией в подъездах. Внутриквартальные проезды, связывающие улицы и дворовые территории, закреплены за администрациями районов.
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