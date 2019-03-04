Уровень финансовой грамотности свердловчан остался на уровне 2019 года

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Анкетирование, проведенное специалистами регионального Управления Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии», показало, что в 2020 году уровень финансовой грамотности свердловчан составил 53% и не изменился по сравнению с 2019 годом.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в прошлом году в анкетировании принял участие 4 тыс. 371 респондент в 48 муниципалитетах Свердловской области.



Результаты опроса показали, что количество жителей, которые ведут учет расходов, увеличилось до 85% в 2020 году (в 2019 году таких было 79%), количество граждан, пользующихся займами на текущие нужды, наоборот, снизилось.



«В 2020 году 38% опрошенных свердловчан указали, что никогда не занимают деньги на текущие нужды (в 2019 году таких было 23%)», — сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.



Среди свердловчан, которые пользуются займами, 37% сообщили, что денежные средства берут у своих родственников и знакомых, 21% — в банках и иных кредитных организациях, услугами ломбардов и микрофинансовых организаций пользуются 5% опрошенных.



В недостатке знаний по финансовым вопросам в 2020 году признавались 35% опрошенных (в 2019 году — 41%). При этом в качестве основного источника получения информации по финансовым вопросам 41% респондентов указали интернет и социальные сети.