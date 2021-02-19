«Центр развития туризма Свердловской области» отказался от иска о защите деловой репутации к президенту УАТ Михаилу Мальцеву

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по иску регионального «Центра развития туризма» о защите деловой репутации к президенту Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаилу Мальцеву.



Как указывается в определении Арбитражного суда, в судебном заседании 18.02.2021 «Центр развития туризма Свердловской области» заявил ходатайство об отказе от иска. В результате суд производство по делу прекратил.



Как сообщал УрБК, ранее истец обратился в суд после критики работы государственного учреждения и его руководителя Эльмиры Тукановой со стороны президента некоммерческой организации Уральская ассоциация туризма Михаила Мальцева.



Осенью 2020 года он заявлял о некомпетентности Э. Тукановой и провале работы по развитию внутреннего туризма в условиях, когда международные перелеты из России были ограничены. Поданный в адрес него иск М. Мальцев считал очередной попыткой давления на организацию, которой он руководит.



11 февраля 2021 года стало известно, что Э. Туканова покинула пост главы «Центра развития туризма Свердловской области».