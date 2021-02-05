В Екатеринбурге еще на семи участках улиц установят знаки «Остановка запрещена»

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Екатеринбурге на семи участках улиц установят знаки «Остановка запрещена». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



В частности, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на следующих участках: улица Мамина Сибиряка — от Малышева до Куйбышева; улица Первомайская — от Мира до Софьи Ковалевской; улица Карла Либкнехта — от Шевченко до Первомайской; улица Фрунзе — от Чапаева до Белинского; улица Братьев Быковых — от Свердлова до Испанских Рабочих, а также на внутриквартальных проездах от улицы Челюскинцев до дома № 18 на улице Николая Никонова и от улицы Волгоградской до переулка Садоводов.



Напомним, в начале февраля было объявлено об установке запрещающих парковку знаков на улице Чемпионов на всем протяжении и внутриквартальном проезде от улицы Родонитовой до дома № 61 на улице Крестинского.