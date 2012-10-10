«Почту России» оштрафовали за навязывание страховых услуг клиентам в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. Сотрудники отделений АО «Почта России» в пос. Черноисточинск и с. Лая осуществили переводы страховой премии коммерческой организации при оплате клиентами услуг ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство установило, что в ноябре 2020 года сотрудники отделений почтовой связи в указанных населенных пунктах при приеме платежей за услуги ЖКХ без согласия потребителей осуществили переводы страховой премии в размере 45 руб. в САО «ВСК».
«Переводы осуществлялись с целью оформления договоров страхования имущества и страхования от несчастных случаев и на тот момент были обязательными для проведения оплаты за услуги ЖКХ в отделениях почты», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По требованию прокуратуры АО «Почта России» прекратило незаконные действия по взиманию с плательщиков коммунальных услуг без их согласия.
В отношении юридического лица — АО «Почта России» — прокурор района возбудил административное дело по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ «Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей». По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 10 тыс. руб. Сотрудникам отделений почтовой связи в пос. Черноисточинск и с. Лая указано на недопущение фактов навязывания услуг страхования клиентам.
Постановление о привлечении к административной ответственности АО «Почта России» не вступило в законную силу, уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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