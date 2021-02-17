Спрос на земельные участки в Свердловской области за год вырос на 36%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. Спрос на земельные участки в Свердловской области (число запрошенных контактов продавца на платформе) в 2020 году вырос на 36% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Объем предложения в этом сегменте за год увеличился на 5%.



«С приходом пандемии и введением локдауна россияне активно приобретали земли под индивидуальное жилищное строительство или участки в садовых некоммерческих товариществах и дачных некоммерческих партнерствах», — говорится в исследовании.