Спрос на земельные участки в Свердловской области за год вырос на 36%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. Спрос на земельные участки в Свердловской области (число запрошенных контактов продавца на платформе) в 2020 году вырос на 36% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Объем предложения в этом сегменте за год увеличился на 5%.
«С приходом пандемии и введением локдауна россияне активно приобретали земли под индивидуальное жилищное строительство или участки в садовых некоммерческих товариществах и дачных некоммерческих партнерствах», — говорится в исследовании.
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