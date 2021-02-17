УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:45

Спрос на земельные участки в Свердловской области за год вырос на 36%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. Спрос на земельные участки в Свердловской области (число запрошенных контактов продавца на платформе) в 2020 году вырос на 36% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Объем предложения в этом сегменте за год увеличился на 5%.

«С приходом пандемии и введением локдауна россияне активно приобретали земли под индивидуальное жилищное строительство или участки в садовых некоммерческих товариществах и дачных некоммерческих партнерствах», — говорится в исследовании.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.02.2021 Спрос на гаражи в Екатеринбурге за год вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. По итогам 2020 года спрос на гаражи (число запрошенных контактов продавца на платформе) ...

11.02.2021 Спрос на покупку загородной недвижимости в Свердловской области за год вырос на 58%

Спрос на покупку загородной недвижимости (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Свердловской области в ...

11.02.2021 Спрос на покупку загородной недвижимости в Свердловской области за год вырос на 58%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Спрос на покупку загородной недвижимости (число запрошенных контактов продавца на ...

28.01.2021 Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Свердловской области вырос в 2,2 раза

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Свердловской области (общее ...

15.12.2020 В Свердловской области спрос на посуточную аренду загородных домов вырос на 48%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2020. В Свердловской области спрос на посуточную аренду загородных домов за год вырос на 48%. ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку02.02.2021Половина свердловских предприятий пострадали из-за COVID-1903.02.2021Светлана Азанова: Во время пандемии многие банки перестроили свою работу с клиентами02.02.2021Кольцово рассчитывает на туристов03.02.2021ММК развивает онлайн-сервисы
Архив новостей
Март 2021 (55)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18