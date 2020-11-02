На Среднем Урале держатели Единых социальных карт от СКБ-банка смогут ездить со скидкой в автобусах и метро

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. C 1 марта по 30 июня 2021 года держатели Единой социальной карты от СКБ-банка смогут ездить в общественном транспорте Екатеринбурга и ряде городов Свердловской области со скидкой. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



Сэкономить на проезде жители Екатеринбурга смогут в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, а также в метрополитене.



При оплате проезда банковской Единой социальной картой (ЕСК) Свердловской области скидка составит 8 руб. Сумма разовой поездки будет списана с карты с учетом скидки.



Аналогичные скидки для держателей банковских ЕСК будут действовать также в городах Верхняя Пышма, Среднеуральск, Первоуральск, Ревда, Краснотурьинск, а также в Сысертском и Шалинском городских округах.



«Единая социальная карта необходима получателям социальных выплат с 1 января 2021 года, и для них доступны все преимущества карты СКБ-банка: бесплатное снятие наличных в банкоматах СКБ-банка и партнеров, скидки в розничных магазинах, кешбэк до 20% за покупки у партнеров платежной системы «Мир», льготная оплата проезда в транспорте, ежемесячный процент на остаток и многое другое», — отметил директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко.



Скидка на оплату проезда будет также доступна держателям карт «Мир» других банков. В этом случае при оплате проезда скидка составит 7 руб.



Акция запущена платежной системой «Мир» при поддержке администрации города Екатеринбурга, оператора безналичной оплаты проезда в Екатеринбурге АО «И-Сеть», местных перевозчиков, а также банка-эквайера, обеспечивающего прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем для оплаты проезда в общественном транспорте.