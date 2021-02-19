На Среднем Урале цена на морковь за неделю выросла на 3,48%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. С 15 по 24 февраля 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на морковь выросли на 3,48% (до 41,03 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.
Отметим, что морковь на Среднем Урале дорожает вторую неделю подряд. Так, с 8 по 15 февраля ее стоимость увеличилась на 3,01%, до 39,65 руб. за кг.
Помимо этого, выросли цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,88%, до 105,31 руб. за кг), картофель (на 2,41%, до 31,91 руб. за кг), творог жирный (на 1,73%, до 375,85 руб. за кг), охлажденных и мороженых кур (на 1,72%, до 154,74 руб. за кг), а также на карамель (на 1,29%, до 234,50 руб. за кг).
В то же время, согласно данным ведомства, за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 3,53%, до 196,40 руб. за кг), консервы овощные для детского питания (на 2,71%, до 491,29 руб. за кг), капусту белокочанную свежую (на 2,28%, до 20,98 руб. за кг), консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 2,13%, до 389,77 руб. за кг), а также на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 1,58%, до 84,73 руб. за л).
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