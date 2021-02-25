Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 715 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. По состоянию на 26 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 95 тыс. 811 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 25 февраля число безработных составляло 97 тыс. 526 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 715 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,52%.

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