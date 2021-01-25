Суд в Екатеринбурге взыскал с «Яндекс.Такси» компенсацию в сумме 300 тыс. рублей за травмы пассажира в ДТП

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Жительница Екатеринбурга, получившая травмы в результате ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси», добилась в суде выплаты компенсации морального вреда в сумме 300 тыс. руб. с одноименной компании.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 января 2019 года. Услугами агрегатора такси, предоставленного работодателем, горожанка воспользовалась после смены в одном из заведений сети кафе быстрого питания.
Согласно медицинским документам, в результате ДТП женщина на 30% утратила профессиональную трудоспособность.
В 2020 году суд Екатеринбурга признал водителя автомобиля такси виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года 6 месяцев.
В порядке гражданского судопроизводства пострадавшая пассажир такси также обратилась с иском о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью к своему работодателю и компании-агрегатору такси.
«В соответствии с Трудовым и Гражданским кодексами РФ владелец источника повышенности опасности (агрегатор такси) и работодатель несут ответственность перед потерпевшим за причиненный вред здоровью. Сотрудник прокуратуры принял участие в рассмотрении этого гражданского дела, где представил заключение о необходимости удовлетворения исковых требований истца», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о взыскании в пользу заявительницы компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью в размере 300 тыс. руб. с работодателя и 300 тыс. руб. с агрегатора такси. Решение не вступило в законную силу, уточняют в прокуратуре.
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