Суд обязал «РЖД» получить разрешение на допуск в эксплуатацию котельной в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Суд обязал ОАО «РЖД» получить допуск на эксплуатацию котельной сети газопотребления № 2 в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Как показала проверка надзорного ведомства, балансодержатель — Свердловская дирекция по тепловодоснабжению — использовал котельную без выданного государственным органом энергетического надзора допуска в эксплуатацию.



«Прокурор обратился в суд с требованием о возложении на ОАО «Российские железные дороги» обязанности получить в Управлении Ростехнадзора допуск в эксплуатацию энергоустановки», — говорится в сообщении.



К настоящему времени разрешение на допуск в эксплуатацию объекта получено.