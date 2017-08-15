Суд обязал «РЖД» получить разрешение на допуск в эксплуатацию котельной в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Суд обязал ОАО «РЖД» получить допуск на эксплуатацию котельной сети газопотребления № 2 в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Как показала проверка надзорного ведомства, балансодержатель — Свердловская дирекция по тепловодоснабжению — использовал котельную без выданного государственным органом энергетического надзора допуска в эксплуатацию.
«Прокурор обратился в суд с требованием о возложении на ОАО «Российские железные дороги» обязанности получить в Управлении Ростехнадзора допуск в эксплуатацию энергоустановки», — говорится в сообщении.
К настоящему времени разрешение на допуск в эксплуатацию объекта получено.
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