В 2020 году на Среднем Урале выявили более 1,1 тыс. фальшивых денежных знаков

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. В Свердловской области в 2020 году выявили 1 тыс. 102 фальшивых денежных знака, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Чаще всего на Среднем Урале подделывают купюры номиналом 5000 рублей (1 тыс. штук, или 91% от общего количества). Также в регионе выявили 76 фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей, 7 — номиналом 500 рублей, 6 — номиналом 200 рублей.



В целом в Уральском федеральном округе в 2020 году банками было выявлено и изъято из оборота 2 тыс. 374 поддельных денежных знака Банка России, по стране — около 48 тыс. штук.