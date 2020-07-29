В 2020 году на Среднем Урале выявили более 1,1 тыс. фальшивых денежных знаков

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. В Свердловской области в 2020 году выявили 1 тыс. 102 фальшивых денежных знака, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Чаще всего на Среднем Урале подделывают купюры номиналом 5000 рублей (1 тыс. штук, или 91% от общего количества). Также в регионе выявили 76 фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей, 7 — номиналом 500 рублей, 6 — номиналом 200 рублей.
В целом в Уральском федеральном округе в 2020 году банками было выявлено и изъято из оборота 2 тыс. 374 поддельных денежных знака Банка России, по стране — около 48 тыс. штук.
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