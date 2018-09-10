В Свердловской области зафиксировали почти двукратный рост суммы налоговых вычетов по операциям с ценными бумагами

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. По итогам декларационной кампании 2020 года в Свердловской области сумма принятых к вычету расходов или убытков от операций с ценными бумагами составила 41,8 млрд руб., что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила заместитель руководителя регионального Управления ФНС России Лидия Исаева.



Но, по ее словам, в подавляющем большинстве случаев свердловчане пользуются правом на получение налогового вычета при приобретении или строительстве жилья, а также уплате процентов по кредитам, полученным на эти цели.



«Сумма таких вычетов в 2020 году составила 64 млрд руб., что на 1,6 млрд руб. больше 2019 года», — сообщила Л. Исаева.



Сумма, заявленная в налоговые органы региона для предоставления профессиональных налоговых вычетов, в прошлом году также увеличилась (на 23%) и составила 43,2 млрд руб.