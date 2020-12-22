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Вчера, 11:29

Пост первого замглавы Екатеринбурга займет Игорь Сутягин

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Пост первого заместителя главы Екатеринбурга займет Игорь Сутягин, сообщили УрБК в пресс-службе администрации муниципалитета.

И. Сутягин приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта.

Ранее Игорь Сутягин более двух лет (с октября 2018 года) занимал должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом.

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