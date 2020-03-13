В Екатеринбурге МКК «Скорость финанс» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения при взыскании просроченной задолженности

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Екатеринбурге ООО МКК «Скорость финанс» оштрафовали на 100 тыс. руб. за нарушения при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области, жительница Екатеринбурга подала заявление о нарушении требований Федерального закона № 230-ФЗ. В частности, она жаловалась на телефонные звонки и сообщения от неизвестных лиц о взыскании просроченной задолженности ее коллеги по работе. При этом выяснилось, что ее номер телефона должница указала в договоре микрозайма с МКК «Скорость финанс».
Затем на номер телефона девушки начали поступать текстовые сообщения с угрозами насилия, причинения вреда здоровью и имуществу, по вопросу взыскания просроченной задолженности.
В ходе административного расследования сотрудниками ведомства было установлено, что девушка не являлась стороной договорных отношений, а также лицом, предоставившим обеспечение по договору потребительского кредита, таким образом, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не вправе требовать от него информации по вопросам взыскания просроченной задолженности.
Согласно решению суда, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 тыс. руб.
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