На Среднем Урале число покупок новых автомобилей в январе снизилось на 7,3%

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В Свердловской области в январе 2021 года было куплено 3 тыс. 089 новых автомобилей, что на 7,3% меньше аналогичного периода прошлого года (3 тыс. 334 ед.). Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».
С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 по количеству приобретенных новых автомобилей вошли Москва (12 тыс. 765 ед.), Московская область (7 тыс. 308 ед.), Санкт-Петербург (5 тыс. 552 ед.), Республика Татарстан (4 тыс. 173 ед.) и Краснодарский край (4 тыс. 004 ед.).
При этом, согласно исследованию «Автостата», сильнее всего снизилось в январе текущего года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года количество купленных новых автомобилей в Оренбургской области (минус 26%), Ханты-Мансийском АО (минус 18,5%), Волгоградской области (минус 17,9%), Самарской области (минус 15,2%) и Республике Татарстан (минус 15,2%). При этом значительнее всего вырос этот показатель в Новосибирской (плюс 16,2%), Тюменской (плюс 5,4%) и Вологодской (плюс 4,6%) областях.
В целом по стране объем рынка новых легковых автомобилей в январе 2021 года сократился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 97,1 тыс. ед. (в январе 2020 года — 104,9 тыс. ед.).
Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, сокращение продаж было бы более ощутимым при отсутствии автокредитования. Он считает, что снижение этого показателя объясняется продолжающимся дефицитом автомобилей ряда марок и моделей у дилеров.
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