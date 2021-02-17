Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 20.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 1 коп., до 73,98 руб., курс евро — на 12 коп., до 89,66 руб.
УрБК, Москва, 19.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2021 года. Курс долл. ...17.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 17.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2021 года. Курс долл. ...12.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 12.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2021 года. Курс долл. ...26.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 26.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2021 года. Курс долл. ...22.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 99 коп., евро — на 1,4 руб.
УрБК, Москва, 22.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2021 года. Курс долл. ...