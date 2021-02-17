Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 20.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 1 коп., до 73,98 руб., курс евро — на 12 коп., до 89,66 руб.