Владимир Зотов о текущей ситуации на валютном рынке

В ближайший месяц курс рубля в первую очередь будет зависеть от колебаний цен на нефть. Существенных изменений на рынке не произойдет, если стоимость барреля топлива марки Brent будет сохраняться выше уровня в 60 долл. США за баррель.



С оживлением экономики — открытием границ, увеличением числа авиаперелетов — последует рост потребления топлива. Рост спроса, как правило, подстегивает крупнейших экспортеров нефти увеличить добычу топлива. Это может повлиять на нефтяные котировки и, как следствие, на рубль. Но пока цены на топливо держатся на комфортном для рынка уровне и предпосылок для серьезных изменений нет.



Сейчас не прослеживается возможности возникновения крупных скандалов на геополитическом уровне, на которые мог бы отреагировать рынок и которые в итоге могли бы повлиять на курс рубля. Первостепенной задачей подавляющего большинства стран является вывод экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако такие ситуации могут возникнуть неожиданно. Кроме того, неизвестно, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с Навальным и со строительством «Северного потока-2».



Из интересных событий конца февраля можно выделить необычные движения на рынках российских ценных бумаг: интересно себя вели акции таких компаний, как «Белуга», «Абрау Дюрсо» и «Русгрейн». Стоит ли фондовому рынку ждать «русского Reddit» — пока не ясно, но ситуация стоит того, чтобы за ней наблюдать.



Вызывают интерес также рекомендации ЦБ для региональных банков ориентироваться в динамике процентных ставок на ключевую ставку. При этом регулятор заявляет, что ключевая ставка находится на минимальном уровне, и не исключает и возможность небольшого ее повышения.



На эти заявления рынок госдолга быстро отреагировал: ставки по ОФЗ с длинным сроком приближаются к 7% годовых, ОФЗ со сроком погашения до трех лет — выше 5% годовых. Это может служить индикатором того, что вероятность повышения ключевой ставки существенно увеличивается.



Прогноз по курсу рубля на ближайший месяц: 73,5-74.5 руб. за долл. США, 89-90

руб. за евро.



Владимир Зотов, операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

Фотография предоставлена пресс-службой УБРиР